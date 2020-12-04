Южная Корея приступила к производству российской вакцину «Спутник V»

Южная Корея приступила к производству российской вакцину &#171;Спутник V&#187;
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

Южнокорейская компания начала производить вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в России.

Как сообщает РИА Новости, компания GL Rapha приступила к производству пробной партии препарата. Если все проверки будут успешно пройдены, то уже в январе компания будет выпускать российскую вакцину на постоянной основе. Предполагается, что Южная Корея сможет поставлять на мировой рынок порядка 150 млн доз препарата «Спутник V», большая часть и которых будет использоваться в ближневосточном регионе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19. По словам эксперта, даже после вакцинации люди должны придерживаться мер предосторожности.

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