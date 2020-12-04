В Петербурге СК проводит проверку после возгорания вагонов в одном из депо

В Северной столице проводится доследственная проверка по факту возгорания вагонов в локомотивном депо.

Как сообщает Следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, на данный момент на месте происшествия работают следователи, опрашиваются возможные очевидцы инцидента, а также устанавливается ущерб произошедшего.

По предварительным данным, около часа ночи 4 декабря в одном из локомотивных депо города произошло возгорание вагонов, после ремонта был поставлен на путь электропоезд. Был произведен его запуск с включением внутреннего освещения, после чего от контактной сети отключён не был. В результате возгорания выгорел 8 вагон, соседние с ним выгоны обуглились. В пожаре никто не пострадал.

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