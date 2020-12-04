Разбойник порезал охранника магазина на Энгельса за банку сгущенки

Разбойник порезал охранника магазина на Энгельса за банку сгущенки
Все произошло в "Магните" на проспекте Энгельса. Фото: Яндекс.Карты

Охранник «Магнита» в Выборгском районе Петербурга получил ножевое ранение от посетителя, который пытался пронести банку сгущенного молока мимо кассы.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 3 декабря в сетевом продуктовом в доме №139 по проспекту Энгельса произошло разбойное нападение. Неизвестный мужчина попался охраннику, когда пытался украсть сгущенку. Во время задержания злоумышленник достал нож и порезал руку сотруднику магазина.

Несмотря на инцидент, неудавшегося похитителя сгущенки все же удалось задержать. Оказалось, что ему 34 года и он проживает в квартире на улице Хошимина.

Потерпевшему охраннику оказали медицинскую помощь и отпустили на домашнее лечение. А против злоумышленника составили протокол и возбудили уголовное дело. Он находится в изоляторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе поймали мужчину, стрелявшего из машины на КАД.

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