В Домодедово поймали мошенника, обманувшего петербургского пенсионера

В Домодедово поймали мошенника, обманувшего петербургского пенсионера
Пенсионер остался без денег. Фото: pixabay

Полиция Московской области поймали предполагаемого мошенника, который обманул пожилого жителя Петербурга на 330 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступление произошло еще 19 ноября. Тогда в полицию Кировского района обратился 96-летний пенсионер и сообщил, что стал жертвой злоумышленников.

Он рассказал, что двое неизвестных довезли его до дома на Бульваре Новаторов и попросили оставить у него на хранение набор кухонной посуды. Занеся вещи в его квартиру, мужчины уговорили петербуржца дать им в долг 150 тыс. рублей и 2000 евро, после чего сбежали.

Было открыто дело по статье о мошенничестве. Одного из злоумышленников поймали в Домодедово. Он оказался жителем Ставропольского края.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина за продажу газоанализаторов пенсионерке.

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