В Домодедово поймали мошенника, обманувшего петербургского пенсионера

Полиция Московской области поймали предполагаемого мошенника, который обманул пожилого жителя Петербурга на 330 тыс. рублей.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, преступление произошло еще 19 ноября. Тогда в полицию Кировского района обратился 96-летний пенсионер и сообщил, что стал жертвой злоумышленников.
Он рассказал, что двое неизвестных довезли его до дома на Бульваре Новаторов и попросили оставить у него на хранение набор кухонной посуды. Занеся вещи в его квартиру, мужчины уговорили петербуржца дать им в долг 150 тыс. рублей и 2000 евро, после чего сбежали.
Было открыто дело по статье о мошенничестве. Одного из злоумышленников поймали в Домодедово. Он оказался жителем Ставропольского края.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан мужчина за продажу газоанализаторов пенсионерке.