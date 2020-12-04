В Петербурге задержан мужчина за продажу газоанализаторов пенсионерке

В Петербурге задержан мужчина за продажу газоанализаторов пенсионерке
Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 1 декабря в полицию обратилась пенсионерка 1949 года рождения с заявлением о том, что 27 ноября к ней в квартиру в одном из домов на улице Будапештской пришел неизвестный.

По версии следствия, мужчина предложил пожилой жительнице приобрести газоанализаторы. В итоге, злоумышленник смог завладеть денежными средствами и скрылся. Сумма ущерба составила 5 300 рублей.

Поймать мошенника сотрудники полиции смогли по «горячим следам» 3 декабря. Мужчина был задержан у дома №44 по Будапештской улице. Преступников оказался житель Петербурга 1999 года рождения.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что извращенец покупал у 13-летней девочки из Петербурга интимные фотографии.

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