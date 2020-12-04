Извращенец покупал у 13-летней девочки из Петербурга интимные фото

Извращенец покупал у 13-летней девочки из Петербурга интимные фото
Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях. Местная школьница продавала незнакомцу из интернета свои интимные фото.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию об этом сообщила мать 14-летней девочки. По ее словам, 15 ноября ее дочь познакомилась в соцсети «ВКонтакте» с неким Азизом А., который предложил ей заплатить за ее снимки в обнаженном виде. В течение четырех дней школьница отправляла свои фотографии, а мужчина перечислял ей деньги на банковскую карту.

На прошлой неделе ее знакомая сообщила ей, что «ВКонтакте» ей прислали фотографию обнаженной девочки, после чего школьница рассказала об этом родителям.

Известно, что семья девочки полная и благополучная, на учете не состоит. Правоохранители открыли уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержан мужчина за изнасилование 11-летнего мальчика.

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