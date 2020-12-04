Мужчина открыл стрельбу на Ольги Берггольц и попал в полицию

Выстрелы были слышны около 10 утра. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Выстрелы были слышны около 10 утра. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Невском районе Петербурга местные жители услышали стрельбу под окнами жилого дома. В этот же день полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве.

Инцидент произошел в четверг, 3 декабря, на улице Ольги Берггольц. В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе во дворе дома №17. Там заметили двух мужчин, один из которых стрелял из пневматики.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте 49-летнего мужчину, у которого при себе находилось оружие.

В отношении задержанного составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хулигана, стрелявшего из травмата по автомобилю, отпустили под подписку о невыезде.