Мужчина открыл стрельбу на Ольги Берггольц и попал в полицию

Мужчина открыл стрельбу на Ольги Берггольц и попал в полицию
Выстрелы были слышны около 10 утра. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Невском районе Петербурга местные жители услышали стрельбу под окнами жилого дома. В этот же день полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве.

Инцидент произошел в четверг, 3 декабря, на улице Ольги Берггольц. В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе во дворе дома №17. Там заметили двух мужчин, один из которых стрелял из пневматики.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте 49-летнего мужчину, у которого при себе находилось оружие.

Полицейские задержали мужчину с оружием. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В отношении задержанного составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хулигана, стрелявшего из травмата по автомобилю, отпустили под подписку о невыезде.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание стрельба


 

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