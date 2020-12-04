В России цены на повседневные товары выросли на 14% из-за роста курса валют

В России цены на повседневные товары выросли на 14% из-за роста курса валют
В текущем году повседневные товары подорожали на 14% Фото: pixabay.com

В Список повседневных товаров вошли продукты питания и необходимая одежда.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир», корзина продуктов составлена в соответствии с тем, что граждане покупают фактически. Например, из продуктов – это мясо, рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и сосиски. Из непродовольственных – одежда, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены.

Отмечается, что цены на данные товары выросли в 2020 году на 14% из-за роста курса доллара и евро.

«В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья», – заявила исполнительный директор «Ромира» Инна Караева «Известиям».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что 36% российских компаний ждут убытка по итогам года.

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