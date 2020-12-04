Еще в двух регионах России объявили 31 декабря выходным днем

Последний день года будет праздничным теперь еще и в Татарстане. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов в пятницу, 4 декабря.

Документ был опубликован на сайте правительства республики Татарстан. Отметим, что работать вместо 31 декабря жители республики будут в субботу, 26 декабря. Подобный перенос был принят в Крыму, в Курской и Белгородской областях.

Также выходной 31 декабря будет и в Ставропольском крае. Об этом заявил накануне, 3 декабря, губернатор региона Владимир Владимиров. На своей странице в Instagram парламентарий провел опрос, результаты которого показали, что жители не против выходного в последний день 2020 года.

Напомним, что ранее Госдума отклонила проект выходного дня 31 декабря на федеральном уровне. Назначение праздничного дня остается за главами регионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что россияне массово отказываются от поездок в Петербург на Новый год.