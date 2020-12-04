Раскрыта опасность низкой температуры при коронавирусе

Российский врач общей практики, работающий в «красной зоне», Максим Юдичев рассказал, чем может быть опасна низкая температура тела, если человек болеет коронавирусной инфекцией.

Медик рассказал «Газете.ru», что если у болеющего коронавирусом пациента температура опустилась до 35,5 градусов и ниже, то это говорит о наличии сопутствующих заболеваний, которые в итоге могут довести пациента до тяжелого состояния, даже если у него легкие симптомы.

Как сообщают ученые Медицинской школы Икана медцентра Майнт-Синай в Нью-Йорке, температура тела ниже 35,5 градусов может говорить о тяжести заболевания, которое может обернуться летальным исходом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали причину разной температуры у больных COVID-19.