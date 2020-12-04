Бездомные мужчины погибли от угарного газа в Пушкине

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
Причины смерти устанавливаются в морге. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Пушкинском районе Петербурга погибли три мужчины без определенного места жительства. По предварительной версии, они могли задохнуться угарным газом.

Как сообщает «Комсомольская правда», трупы были найдены местным жителем в бытовке у дома №61 по улице Саперной. Все произошло на территории военной части.

Отмечается, что на полу бытовки правоохранители нашли металлический таз, в котором лежал уголь. Трое мужчин могли умереть от угарного газа, пытаясь согреться от огня в бытовке.

У одного из мужчин был паспорт на имя 48-летнего уроженца Белоруссии. В карманах второго нашли военный билет на имя 53-летнего уроженца Новосибирска. Документов третьего мужчины не нашли.

Также в бытовке нашли два мобильных телефона и банковские карты. Точные причины смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хулигана, стрелявшего из травмата по автомобилю, отпустили под подписку о невыезде.

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