В Петербурге задержали двух ранее судимых мужчин за вскрытие гаража

В Колпинском районе сотрудники Росгвардии задержали двух злоумышленников, которые проникли в гараж, прорезав отверстие в металлической стене.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», задержать злоумышленников удалось 4 декабря в 2:10 после звонка от работника гаражного кооператива. Мужчина сообщил о злоумышленниках, которые пытаются проникнуть в гараж в Северном проезде в поселке Металлострой.

«По данному адресу был направлен ближайший наряд вневедомственной охраны, который незамедлительно прибыл на место происшествия. Около одного из гаражей сотрудники Росгвардии обнаружили двух злоумышленников, которые через отверстие в металлической стенке выносили из гаража различные вещи, оставленные там владельцем», – говорится в сообщении пресс-службы.

Одного злоумышленника сотрудники вневедомственной охраны задержали на месте происшествия, а второго в салоне каршерингового микроавтобуса «Citroen Jumper», на котором правонарушители приехали на территорию кооператива.

При проверке было установлено, что оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, а один из них, помимо этого, был судим за незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ.

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