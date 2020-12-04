В ноябре в Петербурге сдали в эксплуатацию более 300 жилых домов

Помимо этого, в ноябре 2020 года было введено в эксплуатацию 33 объекта общегражданского назначения, в том числе, дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в Московском районе, детский центр досуга и дополнительного образования в Курортном районе, православный духовно-просветительский центр в Адмиралтейском районе. Фото: pixabay

Помимо этого, в ноябре 2020 года было введено в эксплуатацию 33 объекта общегражданского назначения, в том числе, дошкольное образовательное учреждение на 140 мест в Московском районе, детский центр досуга и дополнительного образования в Курортном районе, православный духовно-просветительский центр в Адмиралтейском районе. Фото: pixabay

В ноябре текущего года в Северной столице сдали в эксплуатацию более 669 тысяч квадратных метров жилья, то есть 305 домов на 14 051 квартиру, включая индивидуальное жилое строительство (ИЖС).

Лидером по вводу жилья, как сообщает пресс-служба петербургской администрации, стал Приморской район, где в течение месяца ввели в эксплуатацию 60 домов (включая 50 домов ИЖС) на 5 113 квартир общей площадью более 299 тысяч «квадратов».

Вторым по объему сданного за месяц жилого пространства стал Колпинский район, где успели завершить строительство 9 домов на 2 266 квартир площадью более 92 тысяч квадратных метров. В тройку лидеров также попал Красногвардейский район, где сдали жильцам 4 дома на 1 782 квартиры площадью более 78 тысяч кв. м.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центре протонной терапии начинается вторая очередь строительства корпуса для онкобольных.