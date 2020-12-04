Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга снизился на 35%

Комитет по транспорту призывает петербуржцев и жителей города строго соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты в транспорте и на остановочных пунктах. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Комитет по транспорту призывает петербуржцев и жителей города строго соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты в транспорте и на остановочных пунктах. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о мерах, принимаемых сотрудниками транспортной отрасли для борьбы с распространением COVID-19.

По словам чиновника, сегодня общественный транспорт Северной столицы перевозит на 35% меньше пассажиров, чем в прошлом году. Ежедневное число пассажиров в метро в сравнении с прошлым годом снизилось и вовсе на 40%. Об этом Поляков заявил на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Глава комитета подчеркнул, что все больше горожан начинают активно пользоваться средствами индивидуальной защиты. При этом профильные ведомства наращивают число профилактических рейдов, в ходе которых выявляют нарушителей и проводят с ними разъяснительные беседы.

За два месяца в наземном транспорте выявили более 350 нарушителей, в подземке игнорировали средства защиты 614 человек, а в аэропорту Пулково и на ж/д вокзалах составили 258 протоколов в отношении пассажиров, путешествующих без масок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить защитные маски даже на улице.