«Война за пассажиров»: два автобуса не поделили остановку у «Московской»

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Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Московском проспекте произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить два автобуса.

Авария случилась в пятницу, 4 декабря, около станции метро «Московская». Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что общественный транспорт занял большую часть дороги. Один из автобусов потерял часть бампера.

«Война за пассажиров», — написал пользователь.

Информация о причинах столкновения и возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коннолахтинской дороге легковой автомобиль вылетел в кювет. Машина превратилось в груду металла.

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