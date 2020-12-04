«Война за пассажиров»: два автобуса не поделили остановку у «Московской»

В Петербурге на Московском проспекте произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить два автобуса.

Авария случилась в пятницу, 4 декабря, около станции метро «Московская». Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что общественный транспорт занял большую часть дороги. Один из автобусов потерял часть бампера.

«Война за пассажиров», — написал пользователь.

Информация о причинах столкновения и возможных пострадавших не приводится.

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