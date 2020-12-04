Штаб Трамп заявил о десятках тысяч нелегальных голосов на выборах в Джорджии

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подает иск, оспаривающий результаты подсчета голосов на выборах главы государства в штате Джорджия.

«Обнаружены десятки тысяч нелегальных голосов, включенных в подсчет голосов в Джорджии, что делает результаты выборов в штате недействительными», – сообщается на официальной странице штаба в Twitter.

При этом социальная сеть Twitter отметила публикацию как «спорную».

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.