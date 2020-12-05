Петербуржцев ожидает солнечная погода без осадков 5 декабря

Петербуржцев ожидает солнечная погода без осадков 5 декабря
В городе ожидается теплая погода. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В Северной столице жители города смогут насладиться приятной погодой в выходной день. Ожидается ветреная и солнечная погода без осадков.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе 5 декабря сформирует теплый сектор циклона, выходящий на север Скандинавии. Это означает, что погода будет непривычно теплой для начала декабря. Жители Петербурга смогут снова вернуться в ноябрь.

Таким образом, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и остановится на 768 миллиметрах ртутного столба. Показатель выше нормы. Кроме этого, порывы ветра в городе могут подниматься от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какая погода ждет петербуржцев зимой. Как утверждают синоптики, наступившая зима в Северной столице будет более холодной, чем в прошлом году. Теплее всего придется одеваться после Нового года.

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