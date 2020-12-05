В Московском районе выявлено три квартиры с массовым проживанием мигрантов

В Северной столице сотрудники полиции проверили 2,5 тыс. квартир в Московском районе на законность сдачи жилья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, профилактический рейд состоялся 3 декабря в жилых домах района. Акцент был поставлен на выявление нарушений миграционного законодательства.

В ходе рейда проверено 2,5 тыс. квартир в 99 жилых домах. В итоге, выявлено 3 квартиры с массовым проживанием мигрантов. Они расположены на Заозёрной улице, Витебском проспекте и улице Орджоникидзе.

Таким образом, тринадцать иностранных граждан были доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Также 9 граждан привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, 1 человек – за распитие алкоголя в общественном месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге жалуются на нехватку рабочей силы, так как мигранты уехали по домам из-за коронавируса.