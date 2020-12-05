На Светлановском задержали мужчину, стрелявшего среди ночи

У него изъяли травматическое оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге этой ночью, 5 декабря, раздались несколько выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Все случилось на Светлановском проспекте – там в ходе конфликта один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, а затем выстрелил. На место вызвали полицейских, которые задержали агрессора. Стрелком оказался 53-летний мужчина с травматическим пистолетом.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан ранее судимый подросток за убийство своей бабушки ножом. Причиной стала внезапно возникшая ссора. Потерпевшая скончалась на месте.