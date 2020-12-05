Количество заболевших COVID-19 в мире преодолело отметку в 65 миллионов

Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных с начала пандемии, составляет 65 млн 7 тыс. 974. Летальных исходов от коронавируса достигло 1 млн 507 тыс. 18.

За последние сутки общее число зараженных прибавилось более чем на 403 тыс, умерли 6 348 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус мутировал и научился обходить антитела. Мутацию, которая противостоит всем антителам, замечали у больных в Дании и Нидерландах.