Mercedes проскочил на красный по Садовой и попал в ДТП

В ночь на 6 декабря, в центре Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель за рулем Mercedes поехал на красный на перекрестке Садовой улице и Вознесенского проспекте и врезался в другую иномарку.

«На перекрёстке Садовой Вознесенского Мерседес шел на красный, все живы, с машин вышли сами», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным в соцсетям фото, автомобили местами превратились в металлолом. Одна машина осталась без колеса и части корпуса. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы три человека. Среди пострадавших оказались дети.