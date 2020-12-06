Спасатели среди ночь тушили пожар в квартире на Литейном

Спасатели среди ночь тушили пожар в квартире на Литейном
Дом 9 на Литейном проспекте. Фото: Google Street View

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в центе Петербурга произошел пожар. На Литейном проспекте загорелась квартира, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 0:40. Квартира загорелась в доме 9 по Литейному проспекту.

Оказалось, что на кухне двухкомнатной квартиры загорелась электропроводка на кухне. Справиться с пожаром удалось к 1:03. В этом помогли два расчета спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.

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