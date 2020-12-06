Пожар в Приозерском районе унес жизнь молодой девушки

В поселке Кузнечное Приозерского района произошел пожар.

Возгорание произошло вечером в субботу, 5 декабря, сообщили в ГУ МЧС по региону. Пламя охватило в квартире 40 квадратных метров площади.

Справиться с огнем удалось за два часа с помощью трех пожарных расчетов. На месте происшествия было обнаружено тело 21-летней девушки, сообщает 78.ru. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.