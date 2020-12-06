Трамп не собирается ждать 2024 года для возвращения в Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в штате Джорджия заявил, что не будет ждать следующих президентских выборов, чтобы снова занять кресло главы государства.

«Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть (республиканцам контроль) над Палатой представителей. Потом, в 2024 году, надеюсь, мне не придется быть кандидатом, мы собираемся снова выиграть Белый дом», — сказал он в ходе встречи со своими сторонниками в штате Джорджия.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.