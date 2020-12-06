В Выборгском районе пожарные тушили 50-метровую баню

В Выборгском районе пожарные тушили 50-метровую баню
Баня. Фото: Pixabay

В ночь на 6 декабря в Выборгском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило около 11 вечера. Возгорание произошло в поселке Нагорное Красносельского сельского поселения. Там загорелась баня. Пламя охватило 49 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали восемь сотрудников и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 0:21. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Нападающий «Зенита» Азмун стал лидером гонки бомбардиров РПЛ
В Выборгском районе пожарные тушили 50-метровую баню
Переживания из-за коронавируса могут привести к паническим атакам
В Петербурге будет тепло и сухо
Трамп не собирается ждать 2024 года для возвращения в Белый дом
Пожар в Приозерском районе унес жизнь молодой девушки
Спасатели среди ночь тушили пожар в квартире на Литейном
Mercedes проскочил на красный по Садовой и попал в ДТП