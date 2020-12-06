В Выборгском районе пожарные тушили 50-метровую баню

В ночь на 6 декабря в Выборгском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило около 11 вечера. Возгорание произошло в поселке Нагорное Красносельского сельского поселения. Там загорелась баня. Пламя охватило 49 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали восемь сотрудников и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 0:21. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.