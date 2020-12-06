В Ломоносовском районе спасатели тушили три дома

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 6 декабря в Ломоносовском районе Ленинградской области произошли три пожара.

В 1:48 загорелась частная постройка в деревне Яльгелево, ее удалось потушить к 2:42 с помощью двух расчетов пожарных.

Кроме того, в 3:15 загорелся другой частный дом в деревне Малое Карлино. Огонь охватил 20 квадратных метров, к 4:17 его пожар потушили.

Около четырех утра пожар произошел в Пениковском сельском поселении на Лесной улице. Там загорелся частный дом на 24 «квадратах», к шести утра его потушили. Информации о пострадавших не поступало.