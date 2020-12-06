После смертельного ДТП в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело

В Ленобласти задержали подозреваемого в смертельном ДТП в Гатчинском районе.

Авария произошла 5 декабря около 00:05 на 41 км автодороги «Кемполово — Шапки».

По предварительной информации, гражданин 1977 года рождения, управляя автомобилем Lada Largus по неустановленной причине совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП один из пассажиров — мужчина 1958 года рождения от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Кроме того, женщина 1972 года рождения в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Водитель в состоянии средней тяжести также был доставлен в больницу, но самостоятельно ушел до врачебного осмотра. Утром того же дня его задержали у дома 14 по ул. Карла Маркса, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздним вечером в субботу, 5 декабря, в Невском районе Петербурга произошла автомобильная авария, на месте которой работают экстренные службы.