Возбуждено уголовное дело после смерти режиссера Антона Милочкина в Петербурге

В Петербурге в собственной квартире умер театральный режиссер Антон Милочкин, известный по постановкам «Две стрелы» и «Плененные духи».

Обстоятельства его гибели выясняет следствие. Возможно, это было убийство. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ. По словам его приятеля, Милочкин уже месяц пил после развода. На теле режиссера были обнаружены синяки, погибший в нетрезвом состоянии постоянно падал по неосторожности, сообщает 78.ru.

Утром 6 декабря стало известно, что погиб петербургский режиссер Антон Милочкин, известный своими постановками «Две стрелы» и «Пленные духи». Ему было 45 лет. Об этом ссообщил театральный критик Павел Руднев в Facebook. Причина смерти неизвестна, но, по его словам, Милочкин погиб «страшно».

Режиссер ставил много пьес в провинции и работал с Анной Яблонской и Вадимом Левановым.

Актер и драматург Николай Коляда в соцсетях сообщил, что Милочкин был убит. Официальной информации о смерти режиссера не поступало.

Милочкин родился в Свердловской области 1975 году, в Петербурге окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. Самые известные постановки: «Очень простая история» М. Ладо (театр «Ангажемент», Тюмень), «Малыш» М. Ивашкявичуса (Театр-студия СПбГУ) и «Пленные духи» В. и О. Пресняковых (Театр «Буфф», Петербург).

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