Суд арестовал подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольгу Врадий.

Арест был избран мерой пресечения по ходатайству следствия.

Один из подозреваемых рассказал, что им было известно, на какой машине будут ехать потерпевшие, и поджидали их. После того, как семья подъехала, подозреваемые перегородили им дорогу своей машиной, после чего мужчина открыл огонь по автомобилю семьи. По версии следствия, причиной убийства послужил конфликт из-за претензий потерпевших по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачи.

В Московской области убили супружескую пару с ребенком. Инцидент произошел на территории садового товарищества «Малахит» в городском округе Волоколамск. Убитые — супружеская пара и их 16-летняя дочь. Их тела нашли на сгоревшей даче рядом с обгоревшей машиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция раскрыла убийство мужчины, который попросил пассажиров маршрутки надеть защитные маски. В полицию поступило сообщение о том, что по Индустриальному проспекту найден труп мужчины с ножевыми ранениями.