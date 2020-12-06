Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Врач спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Вероятно, весь следующий год россиянам также предстоит провести в напряжении. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Главный врач Филатовской больницы в Москве Валерий Вечорко предположил, когда отступит пандемия новой коронавирусной инфекции.

По мнению специалиста, существенное ослабление коронавируса должно наступить к лету следующего года, когда в России развернется массовая вакцинация. Соответсвенно, к концу 2021 года есть все шансы справиться с пандемией, рассказал врач в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия-1».

Напомним, что в мире с начала пандемии заразились COVID-19 более 66,6 миллионов человек, более 1,5 миллионов погибли от последствий болезни. В России столкнулись с инфекцией почти 2,5 млн граждан, из которых более 43 тысяч умерли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки выявили коронавирус у 3,7 тысяч человек, в России — более чем у 29 тысяч.

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