Михайловская военная артиллерийская академия в Петербурге отметила 200-летие

В субботу, 5 декабря, Михайловская военная артиллерийская академия Санкт-Петербурга праздновала 200-летний юбилей.

На празднике присутствовал вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов, который поздравил курсантов и преподавательский состав от лица главы города и правительства. «Сегодня академия гармонично сочетает верность двухвековым традициям и новейшие научные разработки», — подчеркнул политик.

В ходе празднования отличившимся сотрудникам военной академии вручили государственные награды: Орден Почета, Медали Суворова, ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу». Также были торжественно открыты памятники-бюсты основателям академии — генералу-фельдцейхмейстеру, Великому князю Михаилу Романову и главному маршалу артиллерии Николаю Воронову.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге также отметили День добровольца.