Эксперты объяснили, нужно ли отключать на ночь Wi-Fi-роутер

Эксперты по компьютерной безопасности рассказали, стоит ли отключать Wi-Fi-роутер на ночь. Специалисты сходятся в том, что работа роутера в ночное время никак не увеличивает риск взлома или других проблем с гаджетом.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» Олег Седов объяснил, что хакерские атаки осуществляют роботы, а не люди, — технике не принципиален вопрос времени суток. Он, однако, подчеркнул, что правила «кибергигиены» распространяются и на Wi-Fi-роутеры, и следовать им нужно постоянно, передает «Российская газета».

Эксперт Луис Корронс из компании Avast также добавил, что для взлома роутера злоумышленники должны находиться в непосредственной зоне досягаемости интернет-сигнала — то есть, в вашем доме или неподалеку от него.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о признаках того, что ваш смартфон взломан.