На Композиторов авто влетело в припаркованную машину после ДТП

Пока что информация о пострадавших не поступала.
В Выборгском районе сегодня вечером, 6 декабря, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на улице Композиторов у дома номер 10. Там произошла авария, в результате которой один из автомобилей отбросило в сторону припаркованной машины. Свидетели добавляют, что участники ДТП мешают проезду других транспортных средств, так что образовался затор. Пробка уже образовалась в обе стороны.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Десантников не смогли разъехаться Volkswagen и Kia. Судя по опубликованным фото, одна машина получила повреждения. У иномарки помят передний бампер.