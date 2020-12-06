Трамп убежден, что выигрывает выборы

Он считает, что демократы пытаются фальсифицировать результаты.

Действующий президент США Дональд Трамп сегодня, 6 декабря, публично заявил о своей победе на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Он, выступая перед своими сторонниками, отметил, что демократы пытаются фальсифицировать результаты. Трамп рассказал, что «во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов». Он призвал власти разобраться с этим и восстановить справедливость.

Напоминаем, что выборы в США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, выиграл Джо Байден, но Трамп не признает его победу и пытается добиться пересмотра результатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штаб Трампа заявил о десятках тысяч нелегальных голосов на выборах в Джорджии.