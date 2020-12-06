Трамп убежден, что выигрывает выборы

Трамп убежден, что выигрывает выборы
Трамп не признает результаты выборов. Фото: pixabay.com

Он считает, что демократы пытаются фальсифицировать результаты.

Действующий президент США Дональд Трамп сегодня, 6 декабря, публично заявил о своей победе на выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Он, выступая перед своими сторонниками, отметил, что демократы пытаются фальсифицировать результаты. Трамп рассказал, что «во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов». Он призвал власти разобраться с этим и восстановить справедливость.

Напоминаем, что выборы в США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, выиграл Джо Байден, но Трамп не признает его победу и пытается добиться пересмотра результатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что штаб Трампа заявил о десятках тысяч нелегальных голосов на выборах в Джорджии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы дональд трамп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, почему человека раздражает звук скрежета
Трамп убежден, что выигрывает выборы
4,1 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов
Доктор Мясников рассказал о существующих тестах на коронавирус
Илон Маск рассказал, когда человек ступит на поверхность Марса
На КАД заметили мужчину на моноколесе
Тиньков рассказал, когда полностью выздоровеет
В Москве полицейский выстрелили в подростка