Volkswagen Polo влетел в грузовик, удирая от погони на Индустриальном

Volkswagen Polo влетел в грузовик, удирая от погони на Индустриальном
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга нарушитель пытался уйти от преследования полицейских, но угодил в ДТП.

Дорожный инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 декабря, на пересечении Индустриального проспекта и улицы Передовиков. В попытке уйти от правоохранителей, автомобиль марки Volkswagen Polo вылетел на перекресток, где в это время проезжую часть пересекал фургон. Столкновения избежать не удалось.

Как сообщил портал 78.ru, иномарка влетела в «Газель». Лихач получил ушиб левой руки, первую помощь оказали полицейские и надели наручники.

Задержанный прошел освидетельствование на месте, алкоголя в крови не обнаружено. Водитель второго транспортного средства не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах легковой автомобиль влетел в фур. На место оперативно прибыли медики и пожарные.

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