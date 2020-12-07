В Петербурге коронавирус за сутки подхватили более 3,7 тысяч человек

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 3 741 человека. Город остается на втором месте среди регионов России в рейтинге по заболеваемости Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 7 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, лидирует в соответствующем списке Москва, где за сутки болезнь подтвердилась у 7 279 человек. На третьем месте остается Московская область — 1 315 новых инфицированных. В Ленобласти — 212 зараженных.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция может вызывать серьезные иммунные расстройства, которые способны привести пациента к летальному исходу.