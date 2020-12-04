Коронавирус может спровоцировать смертельное иммунное расстройство

Медики используют имеющийся у них опыт в лечении пациентов с иммунными заболеваниями. Фото: комитет по здравоохранению

Медики используют имеющийся у них опыт в лечении пациентов с иммунными заболеваниями. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирусная инфекция может вызывать серьезные иммунные расстройства, которые способны привести пациента к летальному исходу. Об этом заявил главный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев.

По его словам, чтобы определить такое пагубное влияние Covid-19 на иммунитет, надо провести соответствующие исследования.

Как сообщил ТАСС, врач подчеркнул, что сейчас российские медики должны использовать имеющийся у них опыт в лечении больных с иммунными заболеваниями для лечения ковид-пациентов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о простом способе облегчить дыхание и улучшить самочувствие при коронавирусной инфекции.