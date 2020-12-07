В Петербурге 59-летняя женщина получила за два месяца 24 штрафа ГИБДД

В Северной столице женщина заплатит 20 тыс. рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. 59-летняя жительница города рассекает трассы на автомобиле бизнес-класса и считает, что помогает разгрузить город от пробок.

Как сообщает ГУФССП России по Санкт-Петербургу, водитель иномарки уже несколько раз игнорировала оплату штрафов ГИБДД. В основном взыскания ей выписывают за превышения скорости. На данный момент в Василеостровском отделении возбуждено 24 исполнительных производства на общую сумму 35 тыс. рублей.

«Женщина стала частым посетителем отдела судебных приставов, каждый раз заявляя, что не будет оплачивать штрафы, так как благодаря ее манере вождения в районе меньше дорожных пробок. Судебный пристав уже частично списал задолженность в размере 19 500 рублей с банковского счета женщины. Работа по другим исполнительным производствам продолжается», – говорится в сообщении ГУФССП.

Отметим, что всего в Петербурге за 10 месяцев текущего года судебные приставы взыскали более 387 млн рублей штрафов за нарушение правил ГИБДД

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе пешеход скончался после того, как его дважды переехали.