В России прогнозируют резкий рост цен на говядину

На российском рынке может произойти резкий рост цен на говядину, после отмены тарифных квот на импортное мясо коровы с января 2022 года. Стоимость может увеличиться почти на треть.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз маясопереработчиков (НСМ). Отмечается, что говядина может стать недоступной для части населения из-за подорожания. Также увеличение стоимости может коснуться и других мясных продуктов.

Кроме этого, в НСМ отметили, что цены на мясо крупного рогатого скота и без этого выросли в 2020 году. За 9 месяцев текущего года производственная стоимость продукции стала больше на 17,5%.

Напомним, что решение об отмене квот было принято еще в 2003 году. В 2020 году квота на ввоз говядины составляет 570 тыс. тонн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на полках супермаркета нашли опасное для здоровья куриное мясо.