В СПбГУ спрогнозировали пик пандемии Covid-19 в Петербурге и Москве

Пик активных случаев заражения коронавирусом прогнозируется на середину декабря. Такие данные предоставили ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает газета «Известия».

Согласно информации заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Петербургского вуза Виктора Захарова, пик пандемии в Москве ожидается 10-12 декабря, а в Северной столице – 15-16 декабря. Расчет был получен на основе математической модели прогнозирования.

Уточняется, в Москве будет 149-151 тыс. инфицированных одновременно, а в Петербурге – 64-65 тыс.

В России ожидать пика стоит 22 декабря при условии сохранения нынешнего темпа. Таким образом, общее количество болеющих составит 514-517 тыс. пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мурашко предложил ограничить передвижение россиян между регионами из-за Covid-19.