Мурашко предложил ограничить передвижения россиян между регионами из-за COVID-19

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил с предложением об ограничении перемещений россиян внутри страны из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Об этом министр заявил в понедельник, 7 декабря, в ходе конференции «Медицина и качество», передает РИА Новости. Мурашко подчеркнул, что в целях борьбы с распространением коронавируса стоит рассмотреть варианты не только ограниченного передвижения между субъектами РФ, но, в некоторых случаях, и в самих субъектах.

Отметим, что по последним данным число зараженных новой коронавирусной инфекцией в России превысило 2,5 миллиона человек. Вторая волна оказалась более масштабной, нежели первая: ежедневно регистрируется свыше 25 тысяч новых пациентов, из них более 3,5 тысяч — в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под наблюдением врачей из-за Covid-19 остаются более 539 тыс. россиян