Под наблюдением врачей из-за Covid-19 остаются более 539 тыс. россиян

У граждан России продолжают фиксировать коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение вирусом находится более 539 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в понедельник, 7 ноября. Отмечается, что медики на данных момент следят за 539 тыс. 344 пациентами из-за возможной болезни коронавирусом.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в стране было проведено 448 тыс. тестов на инфекцию. Всего же в России с начала пандемии пробы сдали более 97,7 млн человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокат рассказала, как обманывают россиян, заболевших коронавирусом. Оказывается, аферисты, притворяясь представителями органов власти, завладевают персональными данными граждан, зараженных COVID-19, а затем оформляют на них кредит.