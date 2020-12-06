Адвокат рассказала, как обманывают россиян, заболевших COVID-19

Мошенники оформляют кредиты на доверивших им свои личные данные россиян. Фото: pixabay

Мошенники оформляют кредиты на доверивших им свои личные данные россиян. Фото: pixabay

Член адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала, как мошенники наживаются на россиянах, заболевших коронавирусом.

Оказывается, аферисты, притворяясь представителями органов власти, завладевают персональными данными граждан, зараженных COVID-19, а затем оформляют на них кредит. Как объяснила юрист агентству «Прайм» в этом случае необходимо оперативно направить заявление в банк или другую кредитную организацию о том, что заявка подана мошенником.

Кроме того, нужно сразу заявить о преступлении или его попытке в правоохранительные органы. Адвокат отметила, что из-за пандемии хищения денежных средств с помощью кражи персональных данных участились в несколько раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, как мошенники чаще всего обманывают начинающих инвесторов в России.