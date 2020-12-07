Новогоднюю ёлку весом 12 тонн установят на Дворцовой площади 8 декабря

Уже завтра, 8 декабря, на главной площади Санкт-Петербурга установят живую новогоднюю ель. Высота праздничного символа составит 25 метров.

При выборе ели для установки на Дворцовой площади эксперты исследовали леса в Выборгском и Приозерском направлении. Вероятно, к поискам подошли крайне ответственно — центр Северной столицы украсит столетнее дерево весом в 12 тонн, пишет «Мойка78», ссылаясь на организаторов установки ели.

На украшение новогоднего атрибута планируют отвести как минимум десять дней. После этого ель со множеством игрушек, гирлянд, флажков и серпантина заиграет новыми красками. Остается надеяться, что ёлка сможет привнести атмосферу праздника в Петербург, жители которого расстроены новогодними ограничениями. Ранее gazeta.spb.ru писала подробнее о новых запретах, из-за которых многим горожанам придется встречать 1 января и проводить зимние каникулы в домашнем кругу.