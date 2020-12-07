В Центральном районе задержан хулиган, похитивший флаг России со здания суда

В Центральном районе задержан хулиган, похитивший флаг России со здания суда
Мужчина снял флаг со здания суда. Фото: скриншот Яндекс.Панорама

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который в нетрезвом виде похитил влаг России, установленный на здании суда.

Как сообщает ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 5 декабря, когда в здании Куйбышевского районного суда на Караванной улице сработала кнопка сигнализации. Через три минуты к объекту прибыли два наряда вневедомственной охраны, которые установили, что злоумышленник снял флаг с фасада здания.

Поймать злоумышленника удалось по «горячим следам» возле одного из домов на Большой Конюшенной улице. В руках у преступника было полотнище с триколором Российской Федерации.

Мужчина передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали компанию мужчин с флагом Третьего рейха.

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