В Центральном районе задержан хулиган, похитивший флаг России со здания суда

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали хулигана, который в нетрезвом виде похитил влаг России, установленный на здании суда.

Как сообщает ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 5 декабря, когда в здании Куйбышевского районного суда на Караванной улице сработала кнопка сигнализации. Через три минуты к объекту прибыли два наряда вневедомственной охраны, которые установили, что злоумышленник снял флаг с фасада здания.

Поймать злоумышленника удалось по «горячим следам» возле одного из домов на Большой Конюшенной улице. В руках у преступника было полотнище с триколором Российской Федерации.

Мужчина передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали компанию мужчин с флагом Третьего рейха.