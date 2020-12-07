В Петербурге ночью похолодает до -9 градусов

В Петербурге ночью похолодает до -9 градусов
Прогноз погоды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 8 декабря, в Петербурге ожидается похолодание.

В ночное время суток столбики термометров покажут -4…-6 градусов, в температура воздуха опустится до -9 градусов. Днем ожидается -2…-4 градуса. Выглянет солнце.

По прогнозам синоптиков, ночью в среду и четверг температура воздуха ожидается на уровне -5…-7 градусов. В окрестностях температура может опуститься до -10 градусов. В пятницу ожидается снег и немного потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице начало рабочей недели порадует горожан плюсовой температурой и отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода похолодание прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 40 ресторанов отказываются закрываться на Новый год
Рената Литвинова сдала положительный тест на коронавирус
Молодежь в Петербурге все чаще заражается коронавирусом
В Ленобласти не планируют объявлять 31 декабря выходным днем
В Петербурге ночью похолодает до -9 градусов
Попова заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в Петербурге и Москве
При пожаре на Кузнецова пострадала пенсионерка
IKEA прекращает выпуск своего печатного каталога спустя 70 лет