В Петербурге ночью похолодает до -9 градусов

Во вторник, 8 декабря, в Петербурге ожидается похолодание.

В ночное время суток столбики термометров покажут -4…-6 градусов, в температура воздуха опустится до -9 градусов. Днем ожидается -2…-4 градуса. Выглянет солнце.

По прогнозам синоптиков, ночью в среду и четверг температура воздуха ожидается на уровне -5…-7 градусов. В окрестностях температура может опуститься до -10 градусов. В пятницу ожидается снег и немного потеплеет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице начало рабочей недели порадует горожан плюсовой температурой и отсутствием осадков. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.