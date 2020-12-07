Рената Литвинова сдала положительный тест на коронавирус

Рената Литвинова сдала положительный тест на коронавирус
Рената Литвинова в фильме "Последняя сказка Риты"

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией.

Артистка написала в своем Instagram, что незадолго до получения положительных результатов теста на COVID-19 Литвинова занималась созданием видеоролика, в котором народные артисты РФ, учителя, врачи и даже мать Литвиновой говорят о тяжести ситуации с коронавирусом в стране и призывают носить маски.

По словам Литвиновой, она заболела ковидом сразу после завершения монтажа ролика. Режиссер отмечает, что теперь она переживает за здоровье «всех наших возрастных любимых».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Рената Литвинова рассказала, как себя чувствует заболевшая COVID-19 Земфира. По словам актрисы, ее подруга чувствует себя хорошо.

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