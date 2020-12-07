На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием каршеринга и автобуса

ДТП на Лиговском проспекте. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Лиговском проспекте. Фото: Скриншот группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вечером 7 декабря на Лиговском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» и автобуса, выполняющего маршрут №74.

ДТП произошло недалеко от метро. По словам очевидцев, каршеринг врезался в автобус.

«На Лиговском проспекте у метро, Каршеринг Яндекс Драйв Ауди А3 врезался в 74 автобус. ДПС на месте. Трамваи и автобусы стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным фото, машина получила повреждения. На место, где случилась авария, прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленобласти мужчина на Cadillac устроил ДТП, а после выстрелил в лицо другому водителю. Он объявлен в розыск. Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в Сертолово.