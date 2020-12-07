Главный тренер СКА взял на себя вину за поражение в матче с рижским «Динамо»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

«Неплохое было начало, 2:0 повели. Потом противник добавил. Когда команда проигрывает при таком старте, значит, были ошибки со стороны тренерского штаба. В таком поражении виноват всегда тренер, беру вину на себя», — отметил он.

Напомним, 7 декабря СКА в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце.

Следующий матч состоится 10 декабря. СКА сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 47 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 7 декабря, в 19:30 в Ледовом дворце начнется матч между хоккеистами петербургского СКА и рижского «Динамо». На игру пустят зрителей.