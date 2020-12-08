В Петербурге во вторник будет холодно и солнечно

В Северной столице сегодня будет прохладная и солнечная погода, обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 8 декабря, условия погоды продолжит определять периферия обширного антициклона. Ожидается небольшая облачность.

Специалист рассказал на своей страничке в Facebook, что в дневное время в городе столбики термометров поднимутся до отметки от 1 до 3 градусов мороза. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в среду и четверг температура воздуха в Петербурге ожидается на уровне -5…-7 градусов.